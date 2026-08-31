Receta de puré de batata con miel, rápida y fácil

Es mucho más que un simple acompañamiento. Es una preparación simple y sabrosa que se destaca por su textura aterciopelada y su perfil levemente dulce.
Cocina31 de agosto de 2026

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Hay momentos en que los aromas de la cocina despiertan recuerdos de tardes frías, charlas familiares y mesas largas llenas de afecto. El puré de batata con miel, con su textura suave y su color cálido, es mucho más que un simple acompañamiento: es un puente directo a esa sensación de refugio y abrazo hogareño. Cada cucharada invita a viajar en el tiempo, evocando aquellas comidas compartidas donde los sabores dulces y delicados eran el secreto para reunir a todos alrededor de la mesa.

El toque de miel, apenas dorado, potencia la dulzura natural de la batata y convierte una receta cotidiana en una experiencia reconfortante. En la Argentina, este plato suele acompañar los asados familiares de los domingos o aparecer en bandejas junto a guisos y carnes al horno durante los meses más frescos. Es simple, rápido y siempre bienvenido, porque tiene la capacidad de sumar color, sabor y un dejo de nostalgia a cualquier comida tradicional.

Receta de puré de batata con miel

El puré de batata con miel es una preparación simple y sabrosa que se destaca por su textura aterciopelada y su perfil levemente dulce. Consiste en cocinar las batatas hasta que estén bien tiernas, pisarlas en caliente y sumar manteca junto a miel, logrando así una mezcla cremosa y homogénea. Esta combinación realza el sabor natural del tubérculo y le aporta un toque especial, sin necesidad de ingredientes complejos ni pasos complicados.

Es ideal para acompañar carnes rojas jugosas, pollo al horno, bondiola o incluso como plato único en una cena liviana, ya que sacia y reconforta por igual. Además, su versatilidad permite adaptarlo a distintas comidas, convirtiéndolo en una guarnición clásica y flexible para cualquier mesa argentina.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 kg de batatas
40 g de manteca
2 a 3 cucharadas de miel (a gusto)
Sal, a gusto

Cómo hacer puré de batata con miel, paso a paso

1- Lavar y pelar las batatas. Cortarlas en trozos medianos para que se cocinen parejo.

2- Colocar las batatas en una olla con abundante agua fría y una pizca de sal.

3- Hervir durante aproximadamente 20 minutos, hasta que estén bien blandas. Comprobar con un tenedor: si se deshacen fácil, ya están.

4- Escurrir y colocar las batatas calientes en un bowl grande.

5- Agregar la manteca y pisar hasta obtener un puré liso. Pisarlas en caliente ayuda a que quede más cremoso.

6- Incorporar la miel y mezclar bien. Probar y ajustar el dulzor a gusto.

7- Rectificar la sal si es necesario y servir tibio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal
Grasas: 5 g
Carbohidratos: 42 g
Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.


INFOBAE

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