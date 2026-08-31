CAM 9ª Fecha: Sin definiciones de campeonatos hasta la última fecha

La penúltima del Certamen Argentino de Motociclismo en el Circuito Juan Betique de San Carlos Sud, Santa Fe; podía ser escenario de campeones. Sin embargo ningún título se definió aunque varios ya se perfilaron.
Polideportivo31 de agosto de 2026

La penúltima del Certamen Argentino de Motociclismo en el Circuito Juan Betique de San Carlos Sud, Santa Fe; podía ser escenario de campeones. Sin embargo ningún título se definió aunque varios ya se perfilaron.

En 110cc Mayores David Florenza ganó su tercera final del año con el líder del campeonato Máximo Vicente en tercer puesto. El de Marcos Juárez quedó a nada de ser bicampeón: apenas medio punto lo separan de lograrlo ya que en la última fecha se otorga puntaje y medio.

En 110 Menores fue la cuarta victoria del año para Ian Olmedo de Suardi y sigue escolta en el Campeonato detrás de Juan Ignacio Niconezuk, que hizo pole, ganó serie y logró el 2° puesto en la final.
En Minimoto el sancarlino Agustín Peralta se impuso por 6a vez en el año y sigue líder del Campeonato. Ganó Pole, Serie y Final.

Juan Cruz Lagunas lo hizo de nuevo: por segunda fecha consecutiva ganó la Final de 50cc Escuela Promocional del CAM. Mateo Cuneo, el líder del campeonato, perdió puntos importantes tras una caída y recuperarse para ser 12° en la final.

En 125cc Graduados Juan José Coduri logró su 3ra en San Carlos y Nro 56 en la historia para estirar la definición con Maxi Varas, que fue escolta del galvense, y el título se definirá en la última fecha.
Por tercer año consecutivo Segundo Peluccio se impuso en San Carlos en la Final de 125cc Internacional.

Llegó a las 7 victorias en el año y 10 en la categoría para seguir siendo líder.-
En 450cc Internacional fue la tercera victoria del año y sigue del líder del campeonato Juan Viganoni. Superó a Matías Lorenzato y Matías Frey que lo escoltaron.


PODIO – 110cc Mayores
1.    David Florenza – Fray Luis Beltrán
2.    Fabio Fornero – Las Varillas
3.    Máximo Vicente – Marcos Juárez
4.    Daniel Chávez – Bandera
5.    Maximiliano Cáceres – Justiniano Posse

PODIO - 110cc Menores
1.    Ian Olmedo – Suardi
2.    Juan Ignacio Niconezuk – Justiniano Posse
3.    Valentin Acosta – La Rioja
4.    Matías Bustillo – Concordia
5.    Marcos Pereyra – General Deheza

PODIO – 50cc Minimoto
1.    Agustín Peralta – San Carlos Centro
2.    Nicolás Barrionuevo – La Banda, Santiago
3.    Matías Carranza – Huinca Renancó 
4.    Bruno Gutiérrez – La Banda, Santiago
5.    Fernando Nievas – Las Peñas, Cba

PODIO – 50cc Escuela
1.    Juan Cruz Lagunas – Concordia
2.    Bernardo Sánchez – Lincoln
3.    Benjamín Fernández Tévez – Saenz Peña
4.    Michel Ferrero – Brickmann
5.    Leandro Bruno – Luján

PODIO – 125cc Graduados
1.    Juan José Coduri – Gálvez
2.    Maximiliano Varas – Villa María
3.    Ezequiel Pairetti – Gálvez
4.    Gerónimo Castelli – Junin
5.    Emanuel Zamora – Rafaela

PODIO -125cc Internacional
1.    Segundo Peluccio – Rufino
2.    Francisco Alocco – Justiniano Posse
3.    Santino Inbernos – Rufino
4.    Julián Rosatti – Justiniano Posse
5.    Nelqui Rufino – Frontera

PODIO – 450cc Internacional
1.    Juan Martín Viganoni – San Justo ER
2.    Matías Lorenzato – Mina Clavero
3.    Matías Frey – Gálvez
4.    Sebastián Verdoia – Las Varillas
5.    Erik Barrios – Resistencia

PRÓXIMA FECHA – ULTIMA – CORONACIÓN – PUNTAJE y MEDIO
Cañada Rosquín, Departamento San Martin, Santa Fe
Sábado 12 y Domingo 13 de Septiembre de 2026
 
Gentileza: Jorge Pablo Piccolo

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