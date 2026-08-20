Jornada ambiental en el Jardín Botánico Municipal

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la “JORNADA AMBIENTAL” que se llevará a cabo el DOMINGO 30 DE AGOSTO a partir de las 15:30 hs. en el Jardín Botánico Municipal.

La misma incluirá una interesante actividad sobre todo para los más pequeños con avistaje de aves, reconocimiento de siluetas y huellas, a cargo de María Guadalupe Valenti, de la Asociación “Custodios del Territorio”. Para los adultos se plantea una instancia de rueda conversatorio coordinada por Florencia Ceratto, estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería Genética, acerca del ADN de las plantas, los organismos genéticamente modificados y su trascendencia en la vida diaria.

Durante la jornada permanecerá abierto, como es costumbre los días Domingos, el Paseo de Artesanos Sancarlinos al igual que la sala de Arte 3D.

Ingreso por Rivadavia y San Lorenzo. Acceso libre y gratuito.



