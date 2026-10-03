Presentaron el libro “Memorias del Desembarco”

En la localidad de San Carlos Sud se llevó a cabo la presentación del libro “Memorias del Desembarco”, en horas de la noche de este viernes en el Salón de Usos Múltiples.

Una obra que reúne historias vinculadas con la inmigración y con las comunidades que, a través del tiempo, contribuyeron a construir la identidad de los pueblos de la región.

El encuentro contó con la presencia de escritoras, representantes de instituciones, autoridades comunales y público en general, quienes compartieron una jornada dedicada a la literatura, la historia y la recuperación de las raíces culturales.

Desde la Comisión Comunal de San Carlos Sud se destacó la importancia de generar este tipo de espacios como una manera de fortalecer la identidad cultural de la comunidad. En ese sentido, se agradeció especialmente la presencia de las escritoras y de quienes se acercaron para acompañar la presentación de la obra.

“Memorias del Desembarco” surgió a partir de un proyecto que, según explicaron sus protagonistas, superó ampliamente las expectativas iniciales. La propuesta convocó a 21 escritores de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, seleccionados de acuerdo con sus trayectorias literarias y con los vínculos que cada uno podía establecer con las distintas colectividades y temáticas abordadas.

La elaboración de la obra implicó un importante trabajo de investigación. Para reconstruir las historias, se recurrió a documentación y archivos históricos, además de realizar viajes a distintos puntos de la provincia, entre ellos la ciudad de Santa Fe y Esperanza, con el objetivo de encontrar información que permitiera aportar datos inéditos y profundizar en las historias de los inmigrantes.

Una de las autoras contó durante la presentación que el proceso de investigación significó también una manera de construir identidad y reencontrarse con parte de su propia historia familiar. A partir de la invitación a participar del proyecto comenzó a indagar sobre sus antepasados y, especialmente, sobre la inmigración suiza.

La búsqueda incluyó documentos, registros históricos y testimonios de familiares. Incluso, el contacto con uno de sus primos permitió recuperar datos y nombres que hasta entonces eran desconocidos para ella.

Se explicó que la obra se presenta como un ensayo literario, género que permite incorporar no solamente información histórica sino también sentimientos y experiencias personales. De esta manera, la investigación sobre la inmigración se combinó con una mirada íntima sobre las propias raíces y sobre el significado que tiene reconstruir la historia familiar.

El encuentro permitió así poner en valor el trabajo de quienes investigan, escriben y recuperan las historias de las colectividades que llegaron a estas tierras. A través de “Memorias del Desembarco”, esas experiencias vuelven a ocupar un lugar central en la construcción de la memoria colectiva y de la identidad cultural de las comunidades de la región.

La presentación se convirtió, además, en una oportunidad para compartir literatura, fortalecer vínculos y reconocer el aporte de quienes, desde la investigación y la escritura, contribuyen a preservar la historia para las nuevas generaciones.