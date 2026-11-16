En el marco de las actividades previstas para celebrar la Navidad, la Comuna de San Carlos Norte lanzó una convocatoria destinada a los artesanos de la localidad para participar de una nueva edición de la Feria Navideña.

La propuesta se llevará a cabo el lunes 7 de diciembre, a partir de las 21 horas, en la Plaza Central, como actividad previa al tradicional encendido del arbolito de Navidad.

La iniciativa busca brindar un espacio para que los artesanos locales puedan exhibir y comercializar sus producciones, compartiendo con la comunidad una noche especial en el marco de los festejos navideños.

De esta manera, se invita a los emprendedores y artesanos de la localidad a sumarse a esta propuesta y formar parte de una celebración que reunirá a vecinos y familias para dar la bienvenida a la Navidad.