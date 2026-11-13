Ante el ajuste nacional, el Socialismo se planta en Santa Fe y reafirma su músculo territorial al servicio de la gente
Intendentes, presidentes comunales, concejales y legisladores participaron del Foro de Autoridades Locales que tuvo lugar en Rosario, donde Carlos Pighin (Alvear) fue elegido como nuevo coordinador. Más de 30 localidades están conducidos por la fuerza. Participaron Joaquín Blanco, Clara García, Varinia Drisun, Paco Garibaldi, Mónica Fein, Antonio Bonfatti y más de 100 referentes.
La actividad comenzó con palabras de bienvenida de Fein y Bonfatti junto con la presentación de un informe sobre la situación económica del país y la provincia, además de un análisis del proyecto de Ley de Presupuesto provincial a cargo del secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Pablo Gorban.
“Lo nuestro es el socialismo de cercanía, es la humanidad, es que te importe el otro, trabajar seriamente y en equipo. Mucha gente nos está mirando desde afuera, porque que acá hay una propuesta que abraza a la gente. Tenemos todo por delante y la manera de construirlo me parece significativa porque va a ser en unidad, jamás viendo a un compañero como un adversario”, destacó García.
“Si lo pensamos en grande todos juntos, vamos a poder estar en el lugar en el que creemos que tenemos que estar y en el que queremos estar. Y si no, puede haber salvación para algunos, pero no un desafío de construcción de transformación para adelante. Somos un partido frentista, pero no entreguistas, defenderemos nuestros valores e iremos al frente con lo mejor que tenemos”, cerró Garibaldi.