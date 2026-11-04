Pirola destacó la aprobación de nuevos proyectos para localidades de Las Colonias

En la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores se aprobaron iniciativas destinadas a mejorar el equipamiento y la infraestructura de seis localidades del departamento. También se autorizaron gastos de urgente ejecución para Cavour y Cululú.
Política04 de noviembre de 2026

En la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores se aprobaron iniciativas destinadas a mejorar el equipamiento y la infraestructura de seis localidades del departamento. También se autorizaron gastos de urgente ejecución para Cavour y Cululú.

El senador provincial Rubén Pirola informó sobre los resultados de la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385, en la que se dio aprobación a nuevos proyectos presentados por gobiernos locales de Las Colonias.

Las iniciativas contemplan la adquisición de equipamiento, maquinaria y vehículos, además de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y los servicios que prestan municipios y comunas.

Los proyectos aprobados corresponden a San Carlos Centro, para la adquisición de dos chasis de camión; Colonia San José, para la compra de una desmalezadora, un camión usado y moldes para cordón cuneta; Franck, para la incorporación de un camión con barredora aspiradora; y Matilde, para la adquisición de una motoniveladora y un camión usados.

Asimismo, se aprobaron obras de construcción y ampliación de dársenas de acceso al barrio Aires de Campo, en Pujato Norte, y trabajos de estabilizado granular en calles de Santa Clara de Buena Vista.

Durante la misma reunión también recibieron aprobación solicitudes de gastos de urgente ejecución correspondientes a las localidades de Cavour y Cululú.

El acompañamiento permanente a los gobiernos locales Al referirse a estas decisiones, Pirola destacó la importancia de trabajar junto a las autoridades de cada comunidad para dar respuesta a sus prioridades.

“Acompañar las prioridades de los gobiernos locales implica escuchar, gestionar y construir los acuerdos necesarios para que cada proyecto avance”, expresó el legislador.

En ese sentido, reafirmó su compromiso de continuar trabajando desde la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores para fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y comunas del departamento.

Pirola subrayó además el valor del trabajo conjunto y de los acuerdos que permiten transformar las necesidades planteadas por cada localidad en proyectos concretos, respetando las prioridades establecidas por sus propias autoridades.

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