Sesiona el Concejo Municipal

El día 15 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política14 de octubre de 2026

El día 15 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 
1-  Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-  Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-  Proyecto de ORDENANZA: Programa Municipal de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y Registro Municipal de Donantes Voluntarios. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido  “Somos San Carlos”.-

4-  Proyecto de ORDENANZA: Declara Ciudadana Ilustre a Carmen Guillermina Bugdahl. Presentado por la Concejal Lucía Paporello. Partido “Con la Fuerza de los Hechos”.-

5-  DESPACHO N° 016/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN  solicita al D.E.M. Control  del estado de las bases de columnas de alumbrado público y postes de Servicios.

6-  DESPACHO N° 017/26: De la Comisión de Obras y Servicio Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita al D.E.M. con carácter urgente, una inspección, limpieza, retiro de sedimentos y materiales, destape y mantenimiento de zanjas, entubados, alcantarillas, bocas de tormenta y demás  componentes del sistema de escurrimiento pluvial en los sectores indicados en la presente Minuta

7-  DESPACHO N° 009/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita la creación de una “Casa del Estudiante Sancarlino” a emplazarse en la ciudad de Santa Fe.

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