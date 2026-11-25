El día 26 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1-Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.

3- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe al D.E.M. sobre Transparencia del Gasto Público, Remuneraciones de Autoridades Políticas y Composición de la Planta de Personal Municipal. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- DESPACHO N°019/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de ORDENANZA establece requisitos técnicos, legales y condiciones generales para el diseño, instalación, mantenimiento y renovación del alumbrado público en el ejido urbano con el fin de garantizar la seguridad eléctrica, la eficiencia energética y la calidad lumínica homogénea en todas las vías públicas.-