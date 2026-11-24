El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que “Solar DQD”, empresa líder en ingeniería, construcción y consultoría técnica de energías renovables, que participa en la ejecución del megaproyecto “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro”, desarrollará dos importantes jornadas de entrevistas laborales en búsqueda de numerosos y diversos perfiles.

Las mismas, tendrán lugar en el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos ESTE MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26 DE NOVIEMBRE de 8 a 17 hs.

Ingenieros, arquitectos, perfiles de construcción y logística, administración, seguridad e higiene, enfermería, maquinistas, mecánicos y operarios son algunos de los puestos a cubrir.

Los interesados deberán presentarse en dicha dependencia municipal con CV impreso. Requisitos generales: tener entre 18 y 40 años, contar con movilidad propia, residir en la ciudad o zonas aledañas y tener disponibilidad full time.