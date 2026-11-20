El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones de la E.E.T.P N° 631 “Benjamín Gorostiaga” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2026. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $7.500.000.-

Dichos fondos fueron destinados a importantes obras de mantenimiento como renovación de techos y canaletas, arreglos de paredes y pintura completa en varias de sus aulas, así como a la compra de mobiliario, ampliación del sistema de cámaras, entre otras.

“Comenzamos como cada año la recorrida por los distintos establecimientos educativos para mostrarle a la comunidad en que han invertido el FAE y en definitiva adonde va el dinero de todos los sancarlinos. Es un monto importante que el Municipio aporta con mucho esfuerzo y que procura año a año incrementar considerablemente para que puedan seguir llevando adelante acciones que de otro modo se les dificulta mucho encarar. La educación de calidad es el único origen de todo lo que le hace bien a la comunidad, de todo lo que necesitamos para ser mejores, por eso seguimos apostando a ello, con estos aportes y con todo lo que se brinda por fuera de ellos que no es menor. Seguiremos acompañando constantemente, concretamente, hablando como siempre decimos con ACCIONES, HECHOS y OBRAS todos los días”, expresó el Jefe de Gobierno.