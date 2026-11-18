El Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud concretó la recuperación y puesta en valor de un nuevo salón que estará destinado al uso de todos sus socios, allegados y las distintas subcomisiones de la institución.

La inauguración de este Salón de Usos Múltiples denominado “El Bosque” se llevó a cabo en horas de la noche de este martes.

La obra permitió recuperar un espacio que se encontraba en desuso y que, a partir de ahora, brindará nuevas posibilidades para el desarrollo de reuniones, encuentros y actividades sociales.

La concreción de este proyecto respondió a una necesidad de la institución, ya que el salón de la sede central se encuentra actualmente ocupado por la disciplina de gimnasia deportiva. Esta situación obligaba a las distintas subcomisiones a buscar otros espacios para realizar reuniones informativas o compartir encuentros, por lo que contar con un lugar propio se había convertido en una necesidad importante, manifestó la Presidenta de la institución Carina Villalba.

Para llevar adelante los trabajos se recuperaron las paredes y los pisos de lo que anteriormente había sido la cancha de pádel, logrando acondicionar y finalizar un espacio que ahora podrá ser aprovechado por toda la familia del club.

Durante la presentación se destacó que la inversión total de la obra fue de aproximadamente 65 millones de pesos. Para financiarla, el club contó con el acompañamiento de la Comuna de San Carlos Sud, cuyo aporte permitió cubrir la totalidad de la instalación eléctrica y los artefactos correspondientes. También recibió una contribución del senador Rubén Pirola, destinada a solventar parte de los trabajos de pintura. El resto de los recursos fue aportado por la comisión directiva.

En el marco de la inauguración, desde la institución expresaron un especial agradecimiento a la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, destacando el vínculo de trabajo que mantienen desde hace varios años. Asimismo, reconocieron el acompañamiento de sus representantes, Juan Carlos y David, y el compromiso cotidiano de Conrado y Mariana, quienes constituyen la cara visible de la entidad mutual.

En ese sentido, remarcaron que la Mutual representa actualmente una de las principales fuentes de ingresos del club y que la confianza, el respaldo y el trabajo conjunto resultan fundamentales para sostener el crecimiento institucional y concretar nuevas obras.

Por su parte, la Presidenta Comunal Florencia Primo destacó el crecimiento que el Club Progresista viene experimentando a lo largo de los últimos años, tanto en infraestructura como en sus diferentes disciplinas deportivas.

También puso en valor el compromiso de quienes integran las comisiones directivas y subcomisiones, resaltando la responsabilidad que implica administrar los recursos de una institución y dedicar tiempo y esfuerzo al sostenimiento de estos espacios.

Además, remarcó la importancia del acompañamiento del Estado local a las instituciones, entendiendo que el trabajo conjunto permite seguir creciendo y fortalecer el entramado comunitario.

Finalmente, felicitó a los integrantes del Club por la nueva obra y por el conjunto de actividades y proyectos desarrollados durante el año, destacando especialmente el rol social y deportivo que cumple la institución como espacio de contención para niños, jóvenes y familias de la localidad.

Con esta nueva incorporación, el Club Deportivo Unión Progresista continúa fortaleciendo su infraestructura y sumando espacios para el encuentro, la participación y el crecimiento de toda su comunidad.