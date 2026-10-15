El vóley de Central busca apoyo para que tres categorías puedan viajar a la Copa Argentina en Chapadmalal

El vóley del Club Central San Carlos se prepara para afrontar un importante desafío deportivo: participar en la Copa Argentina de Vóley, que se disputará en noviembre en Chapadmalal, con la presencia de las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 de la institución sancarlina.
Polideportivo15 de octubre de 2026

El vóley del Club Central San Carlos se prepara para afrontar un importante desafío deportivo: participar en la Copa Argentina de Vóley, que se disputará en noviembre en Chapadmalal, con la presencia de las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 de la institución sancarlina.

El club rojinegro se convirtió en el único que logró clasificar a las tres categorías para esta competencia, un resultado que representa un importante reconocimiento al trabajo deportivo, la dedicación y el esfuerzo de las jugadoras y sus entrenadores.

Con el objetivo de concretar este sueño, Central lanzó una campaña solidaria para reunir fondos y cubrir los gastos del viaje de las jóvenes deportistas. A través de la iniciativa, la institución invita a la comunidad a colaborar económicamente para que las chicas puedan representar a San Carlos y a la provincia de Santa Fe en este importante torneo nacional.

Las personas interesadas en realizar un aporte pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias voleycentralsc

Desde el club destacaron que cada contribución suma y agradecieron el acompañamiento de quienes hacen posible que las jugadoras continúen creciendo en el deporte y puedan vivir esta experiencia.

La participación de las tres categorías en la Copa Argentina será una nueva oportunidad para que el vóley de Central San Carlos demuestre su nivel competitivo y represente con orgullo los colores rojinegros en el ámbito nacional.

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