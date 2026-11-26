El Grupo Parroquial “Ven y Verás” invita a jóvenes y jóvenes adultos, a partir de los 20 años, a participar de un nuevo encuentro que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en el salón parroquial de la Parroquia San Carlos Borromeo de San Carlos Centro.
El senador por Las Colonias valoró la designación de siete fiscales referentes en delitos rurales y las acciones que avanzan en consonancia con los proyectos de ley que impulsa desde 2020, recogiendo las demandas de productores, entidades agropecuarias y autoridades de las localidades del interior santafesino.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 6.100.- intervenciones a perros y gatos.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Jardín de Infantes N° 85 “Rosa Berra de Gigli” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2026. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $7.500.000.-
La Comuna de San Carlos Sud abre la inscripción para artesanos y microemprendedores de la localidad y la zona que deseen participar de la feria navideña que se realizará el próximo Domingo 20 de Diciembre a partir de las 19 h. en la Plaza “27 de Septiembre”.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde el Concejo Municipal de San Carlos Centro reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia.