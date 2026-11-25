El senador por Las Colonias valoró la designación de siete fiscales referentes en delitos rurales y las acciones que avanzan en consonancia con los proyectos de ley que impulsa desde 2020, recogiendo las demandas de productores, entidades agropecuarias y autoridades de las localidades del interior santafesino.

El senador provincial Rubén Pirola destacó la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de avanzar hacia una mayor especialización en la investigación y persecución de los delitos rurales, una cuestión que integra desde hace años su agenda legislativa.

La designación de siete fiscales referentes en las cinco regionales judiciales de Santa Fe representa un avance en la dirección planteada por Pirola en su proyecto de ley para la creación de una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, iniciativa presentada en 2020 y aprobada por unanimidad en sucesivas oportunidades por la Cámara de Senadores.

El legislador valoró especialmente que el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación incorporen herramientas que atienden las particularidades de la inseguridad rural, una problemática sobre la que viene trabajando junto a las entidades representativas del sector agropecuario.

Las Colonias, una referencia regional

La resolución del MPA designa al fiscal Alejandro Benítez, con sede en Esperanza, como referente para coordinar el abordaje de los delitos rurales en los siete departamentos que integran la Fiscalía Regional N.º 1.

La medida permitirá articular información y establecer criterios comunes de investigación y persecución penal, atendiendo las características productivas y territoriales de cada región.

Una agenda legislativa con continuidad

El trabajo legislativo de Pirola en materia de seguridad rural incluye, además, la actualización del marco normativo sobre abigeato y coordinación de la seguridad rural, iniciativa cuyo tratamiento conjunto con otros proyectos derivó en la sanción de la Ley Provincial N.º 14.358 de Abordaje Integral del Ilícito Rural, en noviembre de 2024.

Desde esa perspectiva, Pirola valoró las decisiones adoptadas e insistió en la necesidad de profundizar este camino mediante la creación de una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, tal como establece su propuesta legislativa.

La especialización judicial y la coordinación entre organismos constituyen herramientas fundamentales para que las familias que viven y trabajan en la ruralidad encuentren respuestas acordes con sus necesidades. Una prioridad que el representante de Las Colonias ha llevado de manera perseverante a la agenda provincial.