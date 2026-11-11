Sesiona el Concejo Municipal

El día 12 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política11 de noviembre de 2026
concejo 2026

El día 12 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- MENSAJE N°013/26: Del Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de ORDENANZA relacionada  a la formalización de donación efectuada a esta Municipalidad.

4-    Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita  Informes  al D.E.M. sobre las Gestiones para Restablecer el Servicio de Verificación Policial Vehicular en San Carlos Centro. Presentado por los   Concejales  Gabriel Otazo y Judith Perren   Partido “Alternativa Sancarlina”.-

5-   Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal la 8° Caminata Solidaria contra el Cáncer. Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido “Somos San Carlos”.-

6-  DESPACHO N° 028/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN  por el cual se procederá al “Descuento proporcional de la dieta a la Concejal Carina Bassi por inasistencias derivadas de un viaje sin autorización previa del Concejo Municipal”.-

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