San Carlos Norte celebró la Fiesta del Mate con música, baile y artesanos

La Comuna de San Carlos Norte llevó adelante este lunes una nueva edición de la Fiesta del Mate, una propuesta que reunió a vecinos y visitantes en el Parque del Sesquicentenario, con entrada libre y gratuita.
Locales10 de noviembre de 2026
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La Comuna de San Carlos Norte llevó adelante este lunes una nueva edición de la Fiesta del Mate, una propuesta que reunió a vecinos y visitantes en el Parque del Sesquicentenario, con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzó a las 15 horas y contó con una variada programación artística y recreativa, que tuvo como protagonista a una de las tradiciones más representativas de la cultura argentina.

Durante la tarde se presentaron el grupo Flor de Irupé, Gustavo Díaz y el 3 de Fierro, Diego Martínez, Mellis Riquelme y Jinetes del Litoral, quienes aportaron música y entretenimiento para el público presente.

Además, la celebración incluyó un concurso de baile y el certamen para elegir al mejor cebador de mate, dos propuestas que invitaron a la participación de los asistentes.

La fiesta también contó con la presencia de más de 100 artesanos, que ofrecieron sus producciones y generaron un espacio para el encuentro y la promoción del trabajo emprendedor.

De esta manera, San Carlos Norte vivió una jornada de tradición, música y encuentro comunitario, en torno a una costumbre que forma parte de la identidad y la cultura de los argentinos.

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