Adopción en Santa Fe: hay 130 chicos esperando por una familia

En su mayoría mayores de 10 años. Desde el RUAGA remarcan el impacto positivo de la visibilización de los jóvenes y el nuevo sistema de inscripción 100% digital.
Interés General09 de noviembre de 2026

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La directora provincial del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), Adriana Bonelli, brindó un panorama detallado sobre la realidad de la adopción en la provincia.

Según precisó la funcionaria, hoy existen 130 niños, niñas y adolescentes en convocatoria pública, concentrándose la mayor parte de esta población entre los 10 y los 17 años. En contraposición, la provincia cuenta con aproximadamente 160 familias aspirantes inscriptas y admitidas. El principal desafío radica en la brecha entre las expectativas de los postulantes y la necesidad real: mientras la mayoría fijó su disponibilidad adoptiva hasta los 8 años de edad, tan solo un 2% acepta integrar a mayores de 10 años a sus hogares.

Frente a esta brecha, Bonelli valoró la iniciativa de los propios jóvenes de dar a conocer sus historias mediante videos en redes sociales. "Considero que darles la posibilidad de que se expresen, que digan lo que sienten y que sean conocidos ha ayudado mucho", afirmó la titular del RUAGA, destacando que esta visibilización —que requiere previa autorización judicial— ha permitido vincular con éxito a chicos de entre 10 y 13 años.

En ese marco, resaltó un caso inédito en Santa Fe: la vinculación de una joven de 17 años que cumplió la mayoría de edad durante el trámite y que concretará la primera adopción de un mayor de edad en la provincia. Asimismo, precisó que durante los primeros tres trimestres del año 2026 se concretaron 36 vinculaciones de niños de entre 8 y 12 años y 5 de menores mayores de 13 años.

En relación con los grupos de hermanos, la funcionaria explicó que la disponibilidad de los inscriptos es extremadamente acotada, alcanzando apenas a un 3% de los postulantes. Sobre este aspecto, Bonelli detalló la modalidad de trabajo del organismo: "Se intenta por todos los medios conseguir una familia para el grupito de hermanos. De no ser posible, se pide autorización a los juzgados para separarlos, para no coartar la posibilidad a ninguno de ellos de formar una familia". Por otra parte, destacó la existencia de programas provinciales destinados a acompañar y brindar asistencia económica a las familias que deciden adoptar a niños o adolescentes con alguna discapacidad o requerimientos de salud de corto y largo tratamiento.

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la modernización de los trámites de registro. Bonelli recordó que, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, a partir del 1 de mayo se implementó un sistema de inscripción continua y 100% online del 1 al 10 de cada mes. "Eso ha dado mucha posibilidad y acceso a los aspirantes que desean inscribirse", enfatizó. Si bien la presentación inicial de legajos y formularios se realiza de forma digital, las evaluaciones profesionales a cargo de los equipos interdisciplinarios y las entrevistas en los domicilios particulares se mantienen de manera presencial.

Por último, la directora del RUAGA describió el trayecto legal que atraviesa un menor antes de ingresar al sistema de adopción. El proceso se inicia con medidas excepcionales de protección a cargo de la Secretaría de Niñez, donde como primera instancia se agotan todos los esfuerzos para revincular al niño con su familia de origen o ampliada. De no lograrse una vinculación biológica segura, la Justicia evalúa el expediente, ratifica el estado de adoptabilidad y oficia al RUAGA para iniciar la búsqueda de postulantes compatibles.

Bonelli concluyó señalando que el objetivo prioritario es que los menores permanezcan el menor tiempo posible alojados en instituciones, respaldado por la ampliación de infraestructura como la reciente inauguración del Polo de la Niñez en la ciudad de Rosario.

Fuente: LT10

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