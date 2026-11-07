“San Carlos Canta con Dulzura”

Sábado 7 y Domingo 8 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
Locales07 de noviembre de 2026

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Sábado 7 y Domingo 8 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.

Llega el “SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, con músicos locales que serán los protagonistas principales, acompañados en cada noche por artistas de nivel nacional.

MAÑANA DOMINGO, desde las 16 hs.
YO X VOS
LOS NÁUFRAGOS
PARTE LA NOCHE

Y el espectacular cierre con “ALE CEBERIO”
Paseo de Artesanos Sancarlinos.
Servicio de Buffet a cargo de la Parroquia San Carlos Borromeo.
Transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube y FM San Carlos 107.7.
 “SAN CARLOS CANTA Con DULZURA”, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad.
Entrada libre y gratuita.
Organiza e invita: Gobierno de San Carlos Centro ¨Construyendo Futuro¨.

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