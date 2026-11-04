Necrológicas Romagnoli

Tras las gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, diez departamentos del centro norte santafesino se incorporaron al régimen nacional de Zonas Cálidas.
La Comuna de San Carlos Sud informa que con motivo de llevarse a cabo la Velada Artística Anual de la Escuela Manuel Belgrano N° 359, y a solicitud de dicha institución educativa, el próximo Jueves 5 se procederá al corte de las siguientes calles:
Un principio de incendio se registró durante la mañana de este martes, alrededor de las 8:30, en un domicilio ubicado en Pasaje 9 de Octubre, casi Gaminara, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores se aprobaron iniciativas destinadas a mejorar el equipamiento y la infraestructura de seis localidades del departamento. También se autorizaron gastos de urgente ejecución para Cavour y Cululú.
El Intendente Placenzotti, en acuerdo con la Fundación Santafesina Virgen de Luján, lleva adelante ingentes gestiones ante los organismos competentes a efectos avanzar en el análisis técnico para la posible creación de un Centro de Terapias Ambulatorias de Alta Complejidad en nuestra ciudad.