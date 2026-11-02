Con éxito se desarrolló el Torneo Internacional de Newcom del Club Central

Este fin de semana, el Club Central San Carlos llevó adelante con gran éxito el cuarto Torneo Nacional de Newcom, una edición muy especial que adquirió carácter internacional con la participación de equipos provenientes de Uruguay.
Polideportivo02 de noviembre de 2026

Este fin de semana, el Club Central San Carlos llevó adelante con gran éxito el cuarto Torneo Nacional de Newcom, una edición muy especial que adquirió carácter internacional con la participación de equipos provenientes de Uruguay.

El certamen reunió a deportistas de distintos puntos del país y del vecino país, quienes compartieron jornadas de competencia, camaradería y pasión por esta disciplina que continúa creciendo y sumando participantes.

De esta manera, la institución rojinegra volvió a ser escenario de un importante encuentro deportivo, consolidando el crecimiento del Newcom y fortaleciendo los vínculos entre los clubes y las delegaciones participantes.

La realización de esta cuarta edición, que por primera vez contó con presencia internacional, representó un nuevo paso en el desarrollo de la disciplina y un motivo de orgullo para el Club Central San Carlos.

RESULTADOS

+60 | Copa de Oro
Montieleros | Vélez | Los Tordos

+60 | Copa de Plata
CUST | Aka Pita | Unión Esperanza

+50 | Copa de Oro
Buenas y Santas | Picantes Gral. Campos | Montieleros

+50 | Copa de Plata
Black Mamba | Ave Fénix | CUST

ScreenHunter_198
Te puede interesar
ScreenHunter_110

Otazo y Perren entregaron un aporte económico al hockey femenino del Club Atlético Argentino

Polideportivo21 de octubre de 2026
Los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo y Judith Perren, visitaron las instalaciones del Club Atlético Argentino de San Carlos Centro, donde hicieron entrega de un aporte económico gestionado a través del diputado provincial Mariano Cuvertino, destinado a acompañar a la categoría Sub 14 femenina de hockey en su participación en un torneo regional que se disputará en la ciudad de Rosario.
ScreenHunter_101

Segunda edición del torneo femenino Sabalito reunió a cerca de 100 equipos

Polideportivo27 de septiembre de 2026
El Club Central San Carlos fue escenario de la segunda edición del torneo infantil internacional de fútbol femenino “Sabalito”, una propuesta que volvió a convocar a una importante cantidad de instituciones deportivas y que se consolidó como uno de los acontecimientos destacados del calendario futbolístico juvenil de la región.
Lo más visto
ScreenHunter_192

Accidente de tránsito entre un auto y una motocicleta

Policiales01 de noviembre de 2026
Un accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 18:30, en la intersección de las calles Suchón y Gaminara, en San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
ScreenHunter_194

Inauguración nuevo sector de rehabilitación del Hospital Suchón

Locales02 de noviembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO tiene el orgullo de invitar a la comunidad al Acto Oficial de Inauguración del NUEVO SECTOR DE REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ejecutadas por el Municipio en el Hospital Pedro Suchón. El mismo se llevará a cabo el VIERNES 6 DE NOVIEMBRE a las 20 hs.
ScreenHunter_195

Transporte urbano al Cementerio Municipal

Locales02 de noviembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que HOY LUNES 2 DE NOVIEMBRE (Día de los Fieles Difuntos), el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros al Cementerio Municipal se prestará a partir de las 17:15 hs. siguiendo su recorrido habitual, regresando una vez finalizada la Misa que se celebrará en el lugar.