Con éxito se desarrolló el Torneo Internacional de Newcom del Club Central

Este fin de semana, el Club Central San Carlos llevó adelante con gran éxito el cuarto Torneo Nacional de Newcom, una edición muy especial que adquirió carácter internacional con la participación de equipos provenientes de Uruguay.

El certamen reunió a deportistas de distintos puntos del país y del vecino país, quienes compartieron jornadas de competencia, camaradería y pasión por esta disciplina que continúa creciendo y sumando participantes.

De esta manera, la institución rojinegra volvió a ser escenario de un importante encuentro deportivo, consolidando el crecimiento del Newcom y fortaleciendo los vínculos entre los clubes y las delegaciones participantes.

La realización de esta cuarta edición, que por primera vez contó con presencia internacional, representó un nuevo paso en el desarrollo de la disciplina y un motivo de orgullo para el Club Central San Carlos.

RESULTADOS

+60 | Copa de Oro

Montieleros | Vélez | Los Tordos

+60 | Copa de Plata

CUST | Aka Pita | Unión Esperanza

+50 | Copa de Oro

Buenas y Santas | Picantes Gral. Campos | Montieleros

+50 | Copa de Plata

Black Mamba | Ave Fénix | CUST