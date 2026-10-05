Tres categorías del Club Central representarán a San Carlos en las Ligas Nacionales de Vóley

Las categorías formativas de vóley del Club Central volvieron a ser protagonistas a nivel provincial y consiguieron un importante logro para la institución: tres equipos representarán al club en las Ligas Nacionales de Menores, que se desarrollarán en noviembre en Chapadmalal.

Durante este fin de semana se disputó la segunda etapa de la Copa de la Provincia, competencia que reunió a equipos de diferentes puntos de Santa Fe y que tuvo como protagonistas a las categorías Sub 12 y Sub 14 de Central.

En la categoría Sub 12, el conjunto rojinegro alcanzó el segundo puesto luego de disputar una destacada campaña y caer en la final frente a Unión de Sunchales. El equipo sancarlino volvió a demostrar su nivel competitivo y logró asegurarse un lugar en la instancia nacional.

Por su parte, el Sub 14 finalizó en la cuarta posición, luego de caer ante Regatas de Rosario. A pesar de no haber podido acceder al podio, el equipo consiguió también la clasificación directa a las Ligas Nacionales de Menores.

De esta manera, Central contará con dos nuevos representantes en la competencia nacional que se llevará a cabo en Chapadmalal durante el mes de noviembre.

A estos logros se suma la clasificación obtenida semanas atrás por el Sub 14, que había conseguido el segundo lugar en la Copa de la Federación Santafesina y, con ese resultado, también había asegurado su participación en la Liga Nacional.

Así, el Club Central tendrá tres equipos representando a la institución y a San Carlos a nivel nacional, llevando los colores rojinegros a una de las competencias más importantes del vóley formativo argentino.

El logro constituye un nuevo reconocimiento al trabajo que se viene realizando en las divisiones inferiores de Central, que continúan creciendo y cosechando resultados destacados en las principales competencias provinciales y nacionales.