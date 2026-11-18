Sesiona el Concejo Municipal
El día 19 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
8- DESPACHO N°018/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita al D.E.M. la Reubicación y Ampliación de la Playa de Estacionamiento.
9- DESPACHO N°029/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA crea el Programa Municipal de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y Registro Municipal de Donantes Voluntarios.-