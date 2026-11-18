El día 19 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.

3- MENSAJE N°014/26: Del Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de ORDENANZA por el que se fija el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio del Año 2027.-

4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se declara de Interés Municipal la 23° Edición de la Expotec 2026, organizada por la Escuela de Educación Técnico Profesional N°631 “ Benjamín Gorostiaga”. Presentado por los Concejales Noemí Gorgo y Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita desmalezado y mantenimiento de Banquinas y Cruces de Caminos Rurales. Presentado por los Concejales Noemí Gorgo y Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.

6- Proyecto de ORDENANZA: Régimen de Reducción del Gasto Político Municipal y Reordenamiento Salarial de Autoridades Municipales. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren . Partido “Alternativa Sancarlina”.-

7- DESPACHO N°001/26: De la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita Informe si el D.E.M. efectúo aporte, Transferencia, Sponsor, Auspicio o Cualquier otra asignación de fondos Municipales a favor de Entidades de Bien Público con domicilio fuera de la Ciudad de San Carlos Centro.

8- DESPACHO N°018/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita al D.E.M. la Reubicación y Ampliación de la Playa de Estacionamiento.

9- DESPACHO N°029/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA crea el Programa Municipal de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre y Registro Municipal de Donantes Voluntarios.-