El sábado por la tarde, personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur de San Carlos que se encontraba realizando chequeos de rutina detuvo la marcha de una motocicleta Honda Wave sin dominio colocado.

Al consultar los datos del vehículo con la Central de Emergencias 911 se constató que la misma contaba con un pedido de secuestro vigente requerido por la Unidad Regional I.

A posterior los uniformados procedieron al secuestro del rodado y su traslado a sede de la Comisaria 2da así como el traslado de su conductor para continuar con las diligencias correspondientes.