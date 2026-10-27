Le robaron la moto y después lo amenazaron por Facebook: dos detenidos

La investigación comenzó tras la sustracción de una motocicleta en San Carlos Centro. La víctima recibió mensajes intimidatorios para que eliminara las imágenes que había difundido en redes sociales. La PDI realizó allanamientos en Santa Fe y detuvo a dos jóvenes de 18 y 24 años.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos jóvenes de 18 y 24 años en el marco de una investigación por hurto calificado y amenazas, iniciada luego del robo de una motocicleta en San Carlos Centro, departamento Las Colonias.

El caso comenzó cuando una persona denunció en la Comisaría 2ª de San Carlos Centro la sustracción de una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc. Sin embargo, después del hecho, la víctima comenzó a recibir mensajes amenazantes a través de Facebook, en los que le exigían que eliminara las publicaciones donde había difundido imágenes relacionadas con lo ocurrido.

A partir de esta situación, los investigadores iniciaron distintas tareas para identificar a los posibles responsables del robo y las intimidaciones posteriores.

Las cámaras permitieron identificar a dos sospechosos

Personal de la Policía de Investigaciones analizó registros fílmicos y desarrolló otras diligencias que permitieron identificar a dos personas cuyas características físicas coincidían con las observadas en las imágenes.

Con estos elementos, el pasado viernes 23 de octubre se realizó un primer allanamiento en la ciudad de Santa Fe, donde los efectivos lograron detener a un hombre de 24 años, identificado como M. A. R.

La investigación continuó durante los días siguientes, con el objetivo de localizar al segundo sospechoso.

Un nuevo allanamiento terminó con otro detenido

Este martes 27 de octubre, efectivos de la PDI concretaron un nuevo procedimiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Estrada al 5500, en la ciudad de Santa Fe.

Durante el allanamiento, los investigadores lograron detener a un joven de 18 años, identificado como K. R. O., quien también estaría involucrado en los hechos investigados.

Además, los agentes procedieron al secuestro de prendas de vestir de interés para la causa y un teléfono celular marca Redmi, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

La investigación se encuentra bajo la intervención de la Unidad Fiscal N.º 152 de Esperanza, a cargo del fiscal Alejandro Benítez.

En los procedimientos también colaboró personal de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional XI, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer el robo de la motocicleta y las amenazas denunciadas.

Fuente: radiorafaela.digital