Fue aprehendido en el Cementerio de San Jerónimo Norte el hombre evadido de la Comisaría de Pilar

Tras dos días de intensas búsquedas, fue recapturado el evadido, además fue aprehendida una mujer que podría tener algún grado de participación en el hecho.
Policiales07 de octubre de 2026

Tras dos días de intensas búsquedas, fue recapturado el evadido, además fue aprehendida una mujer que podría tener algún grado de participación en el hecho.

El día lunes próximo pasado, efectivos policiales de la Comisaría Sexta de Pilar informaron a las autoridades de la Unidad Regional XI que un detenido alojado en la dependencia se había evadido sustrayendo un vehículo desde la cochera de la Comuna local, que comunica con la Dependencia. 

A partir de ese momento los recursos disponibles bajo la supervisión directa de la Jefatura Departamental implementaron un operativo cerrojo a fin de dar con el hombre evadido, constando que el mismo habría abandonado el vehículo en jurisdicción de Santa María Norte.

Los patrullajes y rastrillajes se intensificaron en las zonas cercanas a donde fue hallado el vehículo, sumándose la colaboración de la Brigada Aérea del Departamento Operaciones (D3) con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y la Sección Canes K-9 de Rastreo de la Dirección General de Bomberos Agrupaciones Rafaela y Rosario.

Con el paso de las horas de rastrillajes los efectivos identificaron a una familiar del evadido, quien habría intentado acercarle ropas y comida, por lo que procedieron a la aprehensión de la misma, poniéndola a disposición de la Fiscalía de Las Colonias.

Continuando con la búsqueda, en la mañana de hoy, los efectivos encabezados por la Jefatura de la U.R.XI y dependencias subordinadas, realizaron una búsqueda exhaustiva en el Cementerio de la ciudad de San Jerónimo Norte, logrando el hallazgo de la persona buscada oculta en un mausoleo.

Inmediatamente pusieron bajo custodia al mismo, procediendo a su traslado para atención médica en la ciudad de Santa Fe con la colaboración de Bomberos Voluntarios y la Policía de Tránsito Municipal de San Jerónimo Norte.

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