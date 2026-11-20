







La Ferretería Técnica San Carlos incorpora nuevas líneas comerciales como impermeabilizantes y membranas, mangueras de jardín y para presión, insumos y materiales para la instalación de aires acondicionados.

Actualmente la ferretería cuenta con una variedad importante de stock, siempre tratando de adecuarse a los mejores precios y medios de pago (contando con opciones de pago de tarjetas locales, tarjetas nacionales, código QR, transferencias y el habitual contado efectivo).

En la ocasión, Gianella recordó, bajo el lema ¨Somos una muy buena opción¨, “también seguimos con la atención al público los sábados por la tarde (con algunas variantes en los horarios), pero siempre estamos allí, para acompañar al cliente en sus quehaceres y requerimientos”.

También Gianella invita a que pasen al local a conocer la gran variedad de artículos, o también visitar la ferretería en las redes sociales Facebook / Instagram -ferretería técnica san carlos.