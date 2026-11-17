En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura de las instituciones educativas de San Carlos Centro, el Gobierno de San Carlos Centro lleva adelante diferentes trabajos de mantenimiento y mejoras en el edificio del jardín de infantes Nº85 Rosa Berra de Gigli, con recursos provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y la colaboración de las familias.

La Directora Suplente de la institución Elina Sacco destacó que entre las tareas realizadas se encuentra el acondicionamiento de una sala, el mantenimiento y la limpieza de los equipos de aire acondicionado instalados en los distintos espacios de la institución, como las salas, el salón de usos múltiples, la sala de profesores y la dirección. Además, se concretó la reparación y pintura de las paredes del patio, mientras que se encuentra en proceso la pintura del patio de arena.

Asimismo, se proyecta continuar con las mejoras durante el receso de verano, período en el que se prevé pintar distintas dependencias del establecimiento, entre ellas el frente, el salón de usos múltiples y algunas salas que requieren mantenimiento. También está prevista la adquisición de nuevos juegos para el patio.

Desde la institución destacaron que, al tratarse de un edificio de grandes dimensiones, requiere tareas de mantenimiento permanentes y recursos para desarrollar diferentes propuestas educativas y recreativas destinadas a los niños. En ese sentido, valoraron el aporte del FAE y la colaboración de las familias a través de beneficios y de la cooperadora escolar.

Un importante aporte a la educación

Por su parte, desde el Gobierno de San Carlos Centro el Intendente Juan José Placenzotti destacó que durante este año cada una de las instituciones educativas de gestión pública de la ciudad recibió un total de 7.500.000 pesos en concepto de FAE, monto que fue abonado en tres cuotas y que ya se encuentra totalmente entregado.

Al respecto, se explicó que desde el Municipio se procura realizar los pagos lo más temprano posible durante el año, para que los establecimientos puedan disponer de los recursos cuando los necesitan y concretar las inversiones previstas.

Los fondos deben ser rendidos ante el Municipio hasta el 30 de diciembre, con la posibilidad de otorgar una pequeña prórroga en caso de ser necesario. Estos aportes pueden destinarse a reformas edilicias, adquisición de equipamiento y mobiliario, entre otras necesidades de las instituciones.

También se reconoció el trabajo de los equipos directivos y las cooperadoras escolares, que administran y optimizan los recursos para atender las prioridades de cada establecimiento.

El FAE tendrá un incremento superior al 50% en 2027

En otro orden, el Intendente anunció que el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, presentado ante el Concejo Municipal, contempla elevar a 11 millones de pesos el aporte que recibirá cada institución educativa en concepto de FAE.

De concretarse su aprobación, representará un incremento superior al 50% respecto del monto otorgado durante el presente año.

Finalmente, desde el Gobierno local remarcaron la importancia de continuar acompañando a las instituciones educativas con hechos concretos, destacando que, si bien esta asistencia no constituye una obligación del gobierno municipal, existe una decisión de sostener el compromiso con la educación.

Además, se recordó que se realizan otros aportes por fuera del FAE, de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento y las posibilidades del Municipio.