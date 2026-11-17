La Biblioteca Popular y Pública George Baud de San Carlos Norte lleva adelante una campaña de recolección de papel y cartón limpio, denominada “Acercalo a la Biblio”, con el objetivo de reunir estos materiales y destinarlos a beneficio de la institución.

La iniciativa busca promover la participación de la comunidad a través del reciclado y la reutilización de materiales, colaborando al mismo tiempo con la biblioteca.

Desde la organización recordaron que se recibirán cajas de cartón de todo tipo, además de apuntes, fotocopias, diarios, revistas y libros, siempre que se encuentren limpios.

Por otra parte, aclararon que no se aceptarán servilletas sucias, cajas contaminadas, envases de Tetra Brik, madera ni restos de poda.

Bajo el lema “Solo cartón y papel limpio”, la campaña invita a los vecinos a acercar estos materiales y sumarse a una propuesta que combina el compromiso ambiental con el acompañamiento a una institución de la comunidad.