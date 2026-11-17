El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante, en forma constante, tareas de mantenimiento y mejoras en los numerosos espacios verdes de la ciudad.

En dicho marco, se realizaron recientemente importantes obras en el Paseo Parque de la Ciudad, entre ellas la renovación total del sector de aparatos de gimnasia con recambio de pintura completa de los elementos allí dispuestos.

Dichas mejoras se suman a las permanentes acciones que hacen de nuestro mayor pulmón verde, tan utilizado por los sancarlinos y la gran cantidad de visitantes que recibe la ciudad, el sitio ideal para el disfrute placentero, el esparcimiento y el cuidado de la salud, con absolutamente todas las comodidades e infinidad de atractivos para todas las edades.