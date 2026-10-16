Domingo 15 de noviembre: Octava caminata solidaria contra el cáncer

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para el DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE la OCTAVA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.
Locales16 de octubre de 2026

  El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para el DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE la OCTAVA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.

  La concentración se realizará a partir de las 18:30 hs. frente a la Sede de la Fundación (Lheritier 317) para iniciar el tradicional recorrido.

  A todos aquellos que inicien el trayecto desde la Sede de la Fundación, se les entregará el objeto que deberá depositarse al arribo al Paseo Parque de la Ciudad, el cual servirá para registrar la cantidad de participantes.

  Por cada caminante, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO aportará $8.500.- a la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Dichos fondos serán destinados a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad. Además, tanto en la partida como en la llegada, estarán disponibles urnas, a los efectos de que quienes quieran realizar una donación voluntaria, puedan concretarla.

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