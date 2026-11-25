En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde el Concejo Municipal de San Carlos Centro reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia.

Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir, desde las instituciones y como sociedad, una comunidad en la que todas las mujeres puedan vivir con libertad, dignidad y sin miedo.

Si estás atravesando una situación de violencia, recordá que no estás sola. Podés comunicarte con la Línea 144 para recibir orientación y acompañamiento, o llamar al 911 ante una emergencia.

Vivir sin violencia es un derecho fundamental. Garantizarlo es una responsabilidad colectiva.