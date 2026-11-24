El Grupo Parroquial “Ven y Verás” invita a jóvenes y jóvenes adultos, a partir de los 20 años, a participar de un nuevo encuentro que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en el salón parroquial de la Parroquia San Carlos Borromeo de San Carlos Centro.

Bajo el lema “¡Sigamos haciendo camino juntos!”, la propuesta busca generar un espacio para compartir la vida, crecer en comunidad y continuar descubriendo a Jesús, promoviendo el diálogo, el encuentro y el acompañamiento entre los participantes.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen acercarse, compartir sus experiencias, inquietudes y preguntas, y encontrar un lugar de pertenencia dentro de la comunidad de la Iglesia.

Desde la organización invitan a los interesados a sumarse a esta iniciativa y recuerdan que deberán llevar su mate para compartir una noche de encuentro y fraternidad.

“Hay un lugar para ti en la Iglesia. Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa”, expresa la frase del papa León XIV que acompaña la convocatoria.