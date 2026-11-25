El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Jardín de Infantes N° 85 “Rosa Berra de Gigli” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2026. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $7.500.000.-

Dichos fondos fueron destinados a la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado, limpieza y mantenimiento de los ya colocados en cada una de las salas del establecimiento, arreglos y renovación total de pintura en los espacios exteriores y patios de juego, además de las obras previstas en el interior para la época del receso escolar, entre otras.

“Siempre es grato visitar nuestras escuelas y por supuesto los jardines tienen ese condimento especial por tratarse de los sitios que forman y contienen a los más pequeños. Han sido realmente importantes los trabajos aquí realizados y los pendientes con el FAE atento a los años que ya tiene el edificio y la imperiosa necesidad de que estas obras sean permanentes y no se hagan esperar.

Invertir en infraestructura de calidad para la educación inicial es construir cimientos sólidos para el futuro de nuestros niños y de toda la comunidad. Seguiremos acompañando constantemente, concretamente, hablando como siempre decimos con ACCIONES, HECHOS y OBRAS todos los días”, expresó el Jefe de Gobierno.

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