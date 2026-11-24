El próximo domingo 29 de noviembre, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo un gran desfile en el Natatorio Felipe Lehmann del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, con motivo de la inauguración de una nueva temporada de pileta.

La propuesta promete una noche especial, en la que la moda y el entretenimiento serán protagonistas, en el marco de la apertura de la temporada de verano del natatorio.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $5.000, mientras que en puerta costarán $7.000. Los interesados podrán adquirirlas en los tres locales auspiciantes o en la Secretaría del Club.

De esta manera, el Natatorio Felipe Lehmann dará la bienvenida a una nueva temporada, invitando a la comunidad a participar de esta propuesta especial.