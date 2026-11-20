El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO trabaja de manera continua con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

En dicho marco se continuó con la paulatina instalación de nueva cartelería de PARE en la totalidad de las calles pavimentadas que tienen sentido de circulación de Este a Oeste y viceversa. En la actual etapa, se procedió a su colocación en calles Lisandro de la Torre, L.N Alem, Hipólito Irigoyen, Juan B. Justo y así se continuará con todas aquellas calles a medida que se vayan pavimentando.

El cartel de PARE, según lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, obliga al conductor a detener la marcha del vehículo antes de avanzar, obligando a ceder el paso a peatones y a cualquier vehículo que circule por la vía transversal, anulando la prioridad general de paso, incluso si se venía circulando por la derecha.

Cabe destacar, que el Artículo 64 de la Ley establece las presunciones de culpa en caso de siniestros viales a cualquier conductor que protagonice un choque tras haber ignorado o no haber frenado ante un cartel de PARE, considerándolo automáticamente responsable civil y penal del hecho.

También está previsto que las calles Mitre, Saavedra y Pueyrredón tengan sentido único de circulación, con la ejecución de una nueva senda segura para bicicletas paralela al cordón oeste de calle Mitre. Este proyecto fue presentado ante el CONCEJO MUNICIPAL hace 256 DÍAS (MÁS de 8 MESES), sin respuesta alguna hasta la fecha.

El tránsito es responsabilidad de todos, hacerlo en forma segura, respetando las normas y garantizando los derechos de todo transeúnte, contribuye a la ciudad ordenada, inclusiva y amigable en la que vivimos.

En San Carlos Centro se HACE.