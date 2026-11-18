Continúan las jornadas desarrolladas por el Área de Seguridad Alimentaria del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en establecimientos educativos de la ciudad.

En esta oportunidad, la responsable del Área, Lic. Viviana Petrochi, dictó una charla a los alumnos de 3er año de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos -EEMPA- Nº 1030, quienes realizan trabajos sobre la industria alimenticia y la elaboración de productos de distintas características. Los principales temas tratados giraron en torno a las condiciones de higiene de los sitios y procesos de elaboración, personal manipulador de alimentos, rotulación reglamentaria y envases.

Estas charlas son de fundamental importancia en la comunidad porque contribuyen a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, enseñan pautas sencillas y cotidianas para evitar intoxicaciones, así como aspectos básicos relacionados a la calidad e inocuidad de lo que consumimos.