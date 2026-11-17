





La 17ª edición de la feria Entre Cielos volvió a ser un éxito, con una destacada convocatoria y una propuesta que reunió a amantes del vino, la gastronomía y las bebidas artesanales.

El evento contó con la participación de más de 50 bodegas, además de destilerías, cervecerías artesanales y vermuterías, que acompañaron esta nueva edición ofreciendo una amplia variedad de opciones para degustar y descubrir.

Más de 500 personas disfrutaron de la experiencia, maridando cada una de las propuestas con una excelente oferta gastronómica, en un ambiente ideal para compartir, conocer nuevos sabores y disfrutar de una noche diferente.

Como cierre, la celebración continuó con un trasnoche lleno de diversión, buena música y la mejor onda, prolongando una jornada que volvió a dejar un balance sumamente positivo.

De esta manera, Entre Cielos reafirmó su lugar como uno de los encuentros destacados de la región, consolidándose edición tras edición como un espacio de encuentro para la cultura vitivinícola, la gastronomía y el disfrute.