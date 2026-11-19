El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO efectivizó la entrega del monto resultante de la 8° Edición de la tradicional CAMINATA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER. Por cada una de las 1.931 personas que realizaron el recorrido, el Municipio aportó $8.500, tal como estaba previsto, haciendo ello un total de $16.413.500, valor que será destinado a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad.

“Se ha superado ampliamente el número de participantes del año pasado, hemos tenido cantidad récord de caminantes, eso nos llena de satisfacción, porque más allá de lo que se ve de nuestra ciudad, que todos elogian por su prolijidad, su limpieza, su orden, su progreso, también nos destacamos por ser solidarios y por ser pioneros en algo tan importante como es esta acción. Esta edición, que con mucho orgullo organiza nuestro Gobierno año tras año, fue la Octava. Gracias a las escuelas, los clubes, a cada una de las instituciones que contribuyeron a la difusión y que se han hecho presentes, a cada vecino por su granito de arena aportado para esta loable misión. Vamos por mucho más el año próximo”, manifestó el Intendente Juan José Placenzotti.

Asimismo expresó: ¨Renovamos aquí el compromiso de continuar con esta actividad, realizando estos aportes que significan un enorme esfuerzo económico, atento a la drástica y cada vez mayor reducción de los ingresos en concepto de fondos coparticipables que sufren todos los Municipios y Comunas de la Provincia, situación esta, que en nuestro caso se agrava aún más, por el irrisorio valor que se percibe por la Tasa General de Inmuebles Urbanos y por el Servicio de Cloacas (SIETE veces menos que nuestras Comunas vecinas y ONCE veces menos que Esperanza). Hace meses que ingresamos al Concejo Municipal un proyecto de ajuste progresivo y escalonado. Ese tema, como tantos otros de interés para la comunidad toda, no recibe siquiera tratamiento alguno¨