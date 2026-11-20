El senador por Las Colonias presentó dos iniciativas en la Legislatura santafesina. La primera solicita respuestas inmediatas para los productores afectados por el temporal del 13 de noviembre. La segunda propone crear un programa provincial permanente de asistencia económica, financiera y técnica ante emergencias climáticas.

El senador provincial Rubén Pirola presentó dos iniciativas legislativas destinadas a atender las consecuencias de los fenómenos climáticos sobre la producción agropecuaria. Las propuestas abordan tanto la situación que atraviesan distintas localidades del departamento Las Colonias después del temporal del 13 de noviembre como la necesidad de contar con herramientas provinciales para afrontar futuras emergencias.

Asistencia inmediata para Las Colonias

La primera iniciativa es un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo provincial asistencia económica, financiera y técnica urgente para los productores afectados por el temporal, además de avanzar en la declaración de Desastre Agropecuario en los distritos damnificados.

El pedido comprende a Esperanza, San Jerónimo Norte, Humboldt, Santa Clara de Buena Vista, Santa María Norte, Cavour y San Jerónimo del Sauce, con la posibilidad de incorporar otras localidades de acuerdo con la evaluación de los daños.

La presentación recoge las preocupaciones trasladadas por autoridades locales, productores y entidades vinculadas al sector agropecuario ante las pérdidas ocasionadas en explotaciones productivas e infraestructura rural.

El objetivo es facilitar una respuesta que permita afrontar las consecuencias económicas del fenómeno climático y avanzar en la recuperación de las actividades afectadas.

Una herramienta provincial para recuperar la producción La segunda iniciativa tiene un alcance más amplio. Se trata de un proyecto de ley que propone crear el Programa Especial de Respuesta y Asistencia a la Producción Agropecuaria, destinado a productores agrícolas, ganaderos, tamberos y otras actividades primarias de Santa Fe afectados por emergencias climáticas, meteorológicas o hídricas.

El proyecto contempla líneas de crédito con tasas bonificadas y períodos de gracia, aportes reintegrables y no reintegrables, financiamiento para recuperar capital de trabajo, reconstrucción de infraestructura rural, reposición de insumos y asistencia técnica.

La propuesta parte de una dificultad concreta: las declaraciones de emergencia o desastre agropecuario previstas en la legislación provincial vigente contemplan beneficios tributarios, pero las explotaciones afectadas pueden necesitar recursos adicionales para recuperar su capacidad productiva.

En ese sentido, el proyecto incorpora mecanismos de financiamiento específicos, procedimientos administrativos simplificados y la participación de agencias y asociaciones de desarrollo regional para canalizar la asistencia.

La iniciativa establece al Ministerio de Desarrollo Productivo como autoridad de aplicación, prevé una cuenta especial para administrar los recursos y contempla una comisión de seguimiento integrada por representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

La recuperación productiva y su impacto en las comunidades Las dos presentaciones ponen en consideración un problema que excede las pérdidas individuales de cada explotación. Cuando un fenómeno climático compromete la actividad agropecuaria, sus consecuencias pueden extenderse al empleo, los proveedores, los comercios y la economía de las localidades vinculadas a esa producción.

Con estas iniciativas, Pirola plantea una respuesta sobre dos

horizontes: atender las necesidades derivadas del temporal de noviembre y establecer instrumentos que permitan actuar ante nuevos episodios de emergencia en el territorio santafesino.

Banca Abierta: Transparencia legislativa permanente Ambos proyectos fueron presentados en el Senado provincial y sus textos completos se encuentran disponibles para leer y descargar en rubenpirola.com, en el marco de su iniciativa única en Las Colonias Banca Abierta, el espacio de acceso público a la actividad legislativa de quien representa la voz de Las Colonias.