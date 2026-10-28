La Copa del 6º Torneo de Talentos Albiverdes lleva el nombre de Alberto “Tito” Flores

En horas de la noche de este martes se llevó a cabo el acto inaugural del 6º Torneo de Talentos Albiverdes Copa “Tito Flores” en la cancha central del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud.

Allí, se dirigieron a los presentes, la Presidenta de la Subcomisión de Fútbol Infantil Anabel Giorgis y la Presidenta del Club Carina Villalba. Estuvieron presentes además la Presidenta Comunal Florencia Primo y Eugenio Favre.

Este reconocimiento destaca la extensa trayectoria de Alberto “Tito” Flores, quien mantuvo durante casi 50 años un estrecho vínculo con Unión Progresista de San Carlos Sud. La iniciativa busca mantener viva su memoria y homenajear su cariño por los niños y el fútbol del club.

Alberto “Tito” Flores dejó una huella imborrable en la historia de Unión Progresista de San Carlos Sud. Su compromiso con la institución, que se extendió durante casi cinco décadas, motivó la decisión de que una copa de fútbol infantil lleve su nombre, como una manera de reconocer su trayectoria y mantener vivo su recuerdo entre las nuevas generaciones.

Su historia en el club comenzó en 1975, cuando, con apenas 16 años, empezó a jugar en la Primera División. Vistió la camiseta de Unión Progresista hasta 1981, momento en el que una fuerte lesión en la rodilla lo obligó a abandonar la actividad deportiva.

Sin embargo, aquella circunstancia no significó el final de su vínculo con la institución. Hacia fines de la década del 80, Flores se incorporó a la subcomisión de fútbol infantil, donde trabajó durante más de 15 años, en una etapa que coincidió con el paso de sus hijos, Daniel y Federico, por las divisiones inferiores.

Con el transcurso del tiempo, continuó acompañando de manera incondicional al fútbol mayor. Entre sus grandes alegrías estuvo la posibilidad de ver campeón de la Liga Esperancina a su querido Unión Progresista, con el valor agregado de que uno de sus hijos formaba parte de aquel equipo.

Incluso después de que Daniel dejara de jugar, Tito siguió presente en la vida deportiva de la institución, acompañando al equipo cada domingo.

De esta manera, junto a su familia, construyó una historia de pertenencia y compromiso que se extendió durante casi 50 años.

Un homenaje que mantiene viva la memoria

La decisión de que la copa de fútbol infantil lleve el nombre de Alberto “Tito” Flores no representa solamente un reconocimiento a su trayectoria, sino también una forma de transmitir valores y mantener presente a una persona que dedicó gran parte de su vida al club.

Durante la presentación de la iniciativa, se destacó que la organización de este tipo de torneos busca ofrecerles a los niños la oportunidad de competir, disfrutar, divertirse y compartir experiencias con jugadores de otras instituciones.

Pero también existe un propósito que trasciende lo deportivo: preservar la memoria de quienes formaron parte de la historia de la entidad.

En ese sentido, se expresó que la memoria es una de las formas más hermosas de mantener vivas a las personas que ya no están físicamente.

Por su especial cariño hacia los niños y su prolongada dedicación a Unión Progresista, Alberto “Tito” Flores fue considerado una figura merecedora de este homenaje.

Así, su nombre quedará ligado a una competencia que celebra el fútbol infantil, la amistad y el compañerismo, valores que contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y a mantener vigente el legado de quienes hicieron grande a la institución.