San Carlos Norte se prepara para celebrar la Fiesta del Mate

Este domingo 1 de noviembre, San Carlos Norte será escenario de la Fiesta del Mate, una propuesta que invita a compartir una tarde de música, tradición y encuentro comunitario.

La actividad se desarrollará a partir de las 15 horas en el Parque Sesquicentenario, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada pensada para celebrar una de las costumbres más representativas de la cultura argentina.

La programación incluirá la presentación de bandas locales, una feria de artesanos y distintas propuestas recreativas para toda la familia. Entre las actividades destacadas se realizarán un concurso de cebadores de mate y un concurso de baile folklórico, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para la comunidad, poniendo en valor las tradiciones, la música y las expresiones culturales que forman parte de la identidad local.

Desde la organización invitaron a los vecinos a preparar el mate, convocar a familiares y amigos y acercarse al Parque Sesquicentenario para compartir una tarde diferente, en un ambiente de alegría y camaradería.

La Fiesta del Mate en San Carlos Norte propone así una oportunidad para disfrutar de las costumbres argentinas y fortalecer los lazos comunitarios en una celebración abierta a toda la familia.