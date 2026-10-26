Carmen Bugdahl fue declarada Ciudadana Ilustre de San Carlos Centro

La Municipalidad de San Carlos Centro reconoció la trayectoria de vida de Carmen Guillermina Bugdahl, también conocida como Carmen Martínez, quien fue declarada Ciudadana Ilustre de la ciudad mediante el Decreto N.º 47/26 del Departamento Ejecutivo Municipal.

El reconocimiento se llevó a cabo en el despacho municipal en horas de la mañana de este lunes, durante un breve acto encabezado por el Intendente Juan José Placnzottti, en el que se destacó la importancia de valorar y reconocer en vida a aquellas personas que dejaron una huella significativa en la comunidad.

Durante la ceremonia, se dio lectura al decreto correspondiente y posteriormente se hizo entrega de la distinción a Carmen, en reconocimiento a su trayectoria y al compromiso demostrado a lo largo de los años.

En sus palabras, el Ejecutivo Municipal señaló que este tipo de homenajes adquieren un valor especial cuando pueden realizarse en presencia de la persona reconocida, permitiéndole recibir directamente el afecto y la gratitud de la comunidad.

Visiblemente emocionada, Carmen agradeció la distinción y expresó su felicidad por el reconocimiento recibido. También destacó la mirada generosa y bondadosa de quienes impulsaron el homenaje, al considerar que la comunidad la acompañó a lo largo de su vida y fue testigo de su recorrido por distintas instituciones.

En ese sentido, recordó especialmente su paso por la escuela, una institución a la que manifestó haber amado hasta el momento de su jubilación, así como el cariño que siempre sintió por los niños.

De esta manera, San Carlos Centro rindió homenaje a Carmen Guillermina Bugdahl, destacando su trayectoria personal y su vínculo con las instituciones y la comunidad, en un reconocimiento que puso en valor una vida dedicada al compromiso y al afecto por su ciudad.