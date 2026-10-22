Plaza San Martín totalmente renovada

EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.
Locales22 de octubre de 2026

EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.

En dicho marco, finalizaron recientemente, los trabajos en Plaza San Martín. Los mismos incluyeron tareas de reparación del mobiliario urbano como bancos y accesorios, veredas y senderos, restauración de bases, mástiles, canteros centrales, columnas de iluminación y renovación total de la pintura.

Plaza San Martín, el corazón de la ciudad, un espacio moderno que con el tiempo ha cambiado la fisonomía sin perder su esencia, logrando fusionar su valor histórico con la adaptación al cambio climático, la energía sustentable y la multiplicación de áreas verdes absorbentes, con árboles añosos, zonas floridas renovadas, ofreciendo de noche un espectáculo visual de luces que transforma la atmósfera, al pie de la imponente torre del templo y con la magnífica fuente de aguas danzantes que a todos enamora.

Mantener limpios los espacios públicos, valorar y cuidar sus instalaciones y servicios, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

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