Cita anual del deporte sancarlino

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO avanza en la organización de la CITA ANUAL DEL DEPORTE SANCARLINO que se llevará a cabo el Lunes 21 de Diciembre a las 21 hs. en el ámbito del Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos.
Locales29 de septiembre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO avanza en la organización de la CITA ANUAL DEL DEPORTE SANCARLINO que se llevará a cabo el Lunes 21 de Diciembre a las 21 hs. en el ámbito del Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos.

Durante la misma se reconocerá a los deportistas sancarlinos destacados en cada una de las disciplinas. La iniciativa busca realzar y fomentar el desempeño y los logros deportivos del año como así también aquellos valores fundamentales que trascienden dichos méritos y es menester inspirar en las generaciones futuras: compañerismo, respeto, disciplina, perseverancia y humildad.

El Intendente Juan José Placenzotti expresó: “El apoyo y el reconocimiento permanente a todas y cada una de las actividades deportivas es y seguirá siendo uno de los pilares claves de nuestra gestión. Acompañar e impulsar el deporte es potenciar la salud, el bienestar, los entornos seguros de contención y la inclusión, en definitiva, el fortalecimiento del tejido social comunitario”.

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