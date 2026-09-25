La Comuna de San Carlos Norte continúa llevando adelante acciones de forestación

Desde la Comuna de San Carlos Norte continuamos llevando adelante acciones de forestación en distintos sectores de nuestra localidad, incorporando nuevos ejemplares en los frentes de los vecinos.

Cada árbol que plantamos es una apuesta por un pueblo más verde, con más espacios naturales y una mejor calidad de vida para todos.

Para que estos nuevos ejemplares puedan crecer y desarrollarse, solicitamos la colaboración de cada frentista con su riego y cuidado.

Entre todos, seguimos construyendo un San Carlos Norte más verde.