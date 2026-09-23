Desinmec en Tecno Fidta 2026: tecnología, encuentros y una edición récord

Del 15 al 18 de septiembre, Desinmec participó de una nueva edición de Tecno Fidta, la exposición internacional de tecnología para la industria alimentaria, en el Predio La Rural de Buenos Aires.

Con 500 marcas expositoras y más de 14.000 visitantes profesionales — cifra récord para el evento — Tecno Fidta 2026 confirmó su lugar como el encuentro de referencia del sector en Argentina y la región.

Alejandro Martínez, Gerente Comercial de Desinmec, destacó el balance de la participación: "Para nosotros la participación en la Feria es fundamental, para encontrarnos con los clientes, hacer nuevos contactos y conocer cómo está la dinámica del mercado"

Desinmec estuvo presente junto a Tosa Group, empresa italiana de la que es representante oficial en Argentina, especializada en soluciones de envoltura automática de cargas paletizadas. Cuatro días de reuniones con clientes, encuentros con amigos y conversaciones que abren nuevas oportunidades de trabajo.

Ha sido una feria positiva, con una gran afluencia de gente. Tuvimos la oportunidad de hablar con gente nueva y también con quienes ya han adquirido nuestras soluciones, para profundizar la relación." sostuvo Laura Castellengo,Sales Area Manager de Tosa Group, presente en el stand.

Por su parte, Sebastián Benzi, Gerente General de Desinmec, resumió el sentido de estar presentes año tras año: "La feria nos ha dado siempre buenos resultados en estos años de trabajo. Hemos recibido a clientes y amigos, clientes de muchos años. Un éxito la feria. Nos queda agradecer a quienes nos visitaron"

Desde 2008 Desinmec forma parte de Tecno Fidta, consolidando su presencia en el sector alimentario argentino y reafirmando su compromiso con la industria que más conoce.