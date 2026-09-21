Litoralgas brindará un taller gratuito de digitalización en San Carlos Centro

En este espacio los clientes aprenderán a resolver trámites de manera autónoma en la Oficina virtual. Es totalmente gratuito y no requiere inscripción previa.
Locales21 de septiembre de 2026

En este espacio los clientes aprenderán a resolver trámites de manera autónoma en la Oficina virtual. Es totalmente gratuito y no requiere inscripción previa.

Con el objetivo de promover la inclusión tecnológica y acercar herramientas digitales a la comunidad, Litoralgas realizará un taller destinado a aquellas interesadas en aprender a realizar trámites de manera online.

La actividad se llevará a cabo el martes 22 de septiembre, de 9:30 a 13:30 h, en el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, Belgrano esq. J. M. Lheritier. Es gratuita y no requiere inscripción previa. Se recomienda a los asistentes concurrir con su teléfono celular, tablet o computadora portátil y su factura de gas para poder realizar ejercicios prácticos durante la actividad. 

Durante la jornada, los participantes podrán conocer y practicar el uso de la Oficina Virtual de Litoralgas, además de realizar consultas sobre distintos trámites y servicios disponibles a través de canales digitales. El encuentro está pensado para brindar herramientas que permitan realizar gestiones de manera autónoma, sencilla y segura, sin necesidad de trasladarse a una oficina comercial.

“Conocer y utilizar estas herramientas representa una gran ventaja para nuestros clientes, ya que les permite resolver gestiones desde la comodidad de su hogar”, destacaron desde Litoralgas, quienes realizan estas capacitaciones desde hace 4 años, haciendo un aporte a la alfabetización digital.

Además de la capacitación práctica, el taller busca generar un espacio de intercambio de experiencias, acompañamiento y confianza en el uso de la tecnología.

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