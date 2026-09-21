Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 21 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 58 años, la Señora Silvina Marta Piccoli de Martínez. 
Necrológicas21 de septiembre de 2026

Falleció hoy Lunes 21 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 58 años la Señora Silvina Marta Piccoli de Martinez.

Sus restos serán velados en la sala comunal de San Carlos Sud y serán inhumados hoy Lunes 21 de septiembre a las 17 horas en el cementerio Comunal de San Carlos Sud. Nuestras condolencias a sus familiares

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