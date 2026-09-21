Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas18 de septiembre de 2026
Falleció hoy Viernes 18 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 85 años, el Señor Luis Antonio Chavarini.
Falleció hoy Lunes 21 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 58 años la Señora Silvina Marta Piccoli de Martinez.
Sus restos serán velados en la sala comunal de San Carlos Sud y serán inhumados hoy Lunes 21 de septiembre a las 17 horas en el cementerio Comunal de San Carlos Sud. Nuestras condolencias a sus familiares