Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 18 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 85 años, el Señor Luis Antonio Chavarini.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Sábado 19 de septiembre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 11:30 horas donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios