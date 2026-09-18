Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 18 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 85 años, el Señor Luis Antonio Chavarini. 
Necrológicas18 de septiembre de 2026

Falleció hoy Viernes 18 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 85 años, el Señor Luis Antonio Chavarini. 

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Sábado 19 de septiembre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 11:30 horas donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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